الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم

وزعم جيش الاحتلال أن المعتقلين متهمون بالمشاركة في أعمال مقاومة ضد قواته والمستوطنين.

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، لم تعرف هوياتهم بعد.يشار إلى أن الاحتلال واصل حملات الدهم والاعتقال طيلة أيام شهر رمضان وما تلاها من أيام العيد.من جانب آخر واصل المستوطنون انتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في أول أيام عيد الفطر، حيث أضرموا أمس الأربعاء النار بحقول زراعية في قرية جالود جنوب نابلس.وأضرم مستوطنون من مستوطنتي "عادي عاد"، و"واحيا" المقامتين على أرض محتلة، النار بحقول زراعية من أراضي قرية جالود جنوب نابلس.