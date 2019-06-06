بسبب (صفقة القرن).. خامنئي يتهم السعودية والبحرين بـ "خيانة الفلسطينيين"

رام الله - دنيا الوطن

اتهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي، دولاً عربية على رأسها السعودية والبحرين بـ "خيانة الشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "هذه الخيانة مهدت الطريق أمام صفقة القرن الأمريكية".







ووصف خامنئي، صفقة القرن بأنها "خيانة عظمى للإسلام" وتعد من القضايا الأولى للعالم الإسلامي، وتابع: "خيانة بعض الدول الإسلامية كالبحرين والسعودية مهّدت لمخطط خبيث كهذا".وشن خامنئي هجوماً على البحرين بسبب استضافتها لورشة السلام الاقتصادية، قائلاً: "هذا المؤتمر مرتبط بالأميركان، ولكن حكام البحرين استضافوا هذا المؤتمر وهيؤوا له، بضعفهم وعجزهم ومنهجهم المعادي للشعب وللإسلام، وليعلم حكام البحرين والسعودية ما المستنقع الذي ورطوا أنفسهم فيه".وشدد خامنئي على أن "صفقة القرن" لن تؤتي بأي ثمار"، معرباً عن شكره للدول العربية والفصائل الفلسطينية التي رفضت خطة السلام الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة أن "تتحد الدول الإسلامية أمام الوجود الإجرامي للعدو المغتصب في فلسطين".ونصح المرشد "بعض الدول الإسلامية التي تسعى إلى المصالحة مع إسرائيل وإثارة الخلاف بين المسلمين" بالرجوع إلى "الطريق الصواب والتوبة عما فعلته".