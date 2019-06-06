إسرائيل تسعى لإحباط مشروع "حل الدولتين" بالكونجرس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن إسرائيل تسعى لإحباط مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي، يؤيد حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.







وأوضحت الإذاعة، الخميس، أن سيناتورات أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب، رفضوا طلبات إسرائيلية للامتناع عن دفع مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين.



وأضافت أنه من المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة، مشيرةً إلى أن مشروع القرار المذكور سيطرح على طاولة الكونغرس قريباً.وفي سياقٍ متصل، أشارت الإذاعة، إلى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسؤولين اسرائيليين آخرين يلحون على السناتور "غراهام وكريس فان هولين"، ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار.وأكد الدبلوماسيون الاسرائيليون انهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الاشارة الى الوضع النهائي الذي تهدف إليه هذه المفاوضات.وأضاف الموقع ان غراهام وفان هولين رفضا حتى الان التوجهات الاسرائيلية بهذا الصدد.بدورها، قالت الناطقة بلسان السناتور فان هولين انه والسناتور غراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة وانهما يعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل.