دولي

إسرائيل تسعى لإحباط مشروع "حل الدولتين" بالكونجرس الأمريكي

إسرائيل تسعى لإحباط مشروع "حل الدولتين" بالكونجرس الأمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن إسرائيل تسعى لإحباط مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي، يؤيد حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت الإذاعة، الخميس، أن سيناتورات أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب، رفضوا طلبات إسرائيلية للامتناع عن دفع مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين.

وأضافت أنه من المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة، مشيرةً إلى أن مشروع القرار المذكور سيطرح على طاولة الكونغرس قريباً.

وفي سياقٍ متصل، أشارت الإذاعة، إلى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسؤولين اسرائيليين آخرين يلحون على السناتور "غراهام وكريس فان هولين"، ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار.

وأكد الدبلوماسيون الاسرائيليون انهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الاشارة الى الوضع النهائي الذي تهدف إليه هذه المفاوضات.

وأضاف الموقع ان غراهام وفان هولين رفضا حتى الان التوجهات الاسرائيلية بهذا الصدد.

بدورها، قالت الناطقة بلسان السناتور فان هولين انه والسناتور غراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة وانهما يعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل.

أخبار ذات صلة

رئيس أوكرانيا متهم بـ &#34;السرقة&#34;

رئيس أوكرانيا متهم بـ "السرقة"

شاهد: تهديد عضوة بالكونجرس الأمريكي من أصول فلسطينية بالقتل

شاهد: تهديد عضوة بالكونجرس الأمريكي من أصول فلسطينية بالقتل

الشيوخ الأمريكي سيُناقش تدخل إسرائيل في الانتخابات الأمريكية

الشيوخ الأمريكي سيُناقش تدخل إسرائيل في الانتخابات الأمريكية

بعد سنوات.. الكشف عن اعتراف أمريكا بضم القرم لروسيا

بعد سنوات.. الكشف عن اعتراف أمريكا بضم القرم لروسيا

إيران: الموساد الإسرائيلي اختلق معلومات زائفة حول تفجير ميناء الفجيرة

إيران: الموساد الإسرائيلي اختلق معلومات زائفة حول تفجير ميناء الفجيرة

&#34;مثلي الجنس&#34; وزيراً للعدل في حكومة نتنياهو

"مثلي الجنس" وزيراً للعدل في حكومة نتنياهو

نشر القبة الحديدية بالقرب من إحدى المستوطنات جنوب إسرائيل

نشر القبة الحديدية بالقرب من إحدى المستوطنات جنوب إسرائيل

يعلون: تحذيرات مسؤولي السلطة من إفلاسها محاولة لابتزاز إسرائيل والمانحين

يعلون: تحذيرات مسؤولي السلطة من إفلاسها محاولة لابتزاز إسرائيل والمانحين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

أجواء معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

أجواء معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ليست في وضع انهيار.. غرينبلات يرد على اشتية ويوجه رسالة للسلطة الفلسطينية

ليست في وضع انهيار.. غرينبلات يرد على اشتية ويوجه رسالة للسلطة الفلسطينية

نتنياهو يعيّن نائباً من حزب (الليكود) وزيراً للعدل

نتنياهو يعيّن نائباً من حزب (الليكود) وزيراً للعدل

بعد 48 ساعة فقط.. الاحتلال يقلص مساحة الصيد مجدداً

بعد 48 ساعة فقط.. الاحتلال يقلص مساحة الصيد مجدداً

ثلاثة حوادث سير تصيب 12 مواطناً بجروح مختلفة في جنين

ثلاثة حوادث سير تصيب 12 مواطناً بجروح مختلفة في جنين

الاحتلال يخطر بوضع اليد على قواعد لمد خطوط الكهرباء شمال يطا

الاحتلال يخطر بوضع اليد على قواعد لمد خطوط الكهرباء شمال يطا

بعد اعتقال دام 11 عاماً.. الولايات المتحدة تسلّم فلسطينياً لإسرائيل

بعد اعتقال دام 11 عاماً.. الولايات المتحدة تسلّم فلسطينياً لإسرائيل

منوعات

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

صورة بواسطة نيشان من منزل وائل كفوري تحدث ضجة

صورة بواسطة نيشان من منزل وائل كفوري تحدث ضجة

حفيدات هيفاء وهبي يتألقن في ملابس العيد

حفيدات هيفاء وهبي يتألقن في ملابس العيد

كشفت الكثير.. سارة نخلة &#34;صادمة&#34; في رسالة أول عيد ميلاد بعد انفصالها

كشفت الكثير.. سارة نخلة "صادمة" في رسالة أول عيد ميلاد بعد انفصالها

ياسمين الخطيب تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها

ياسمين الخطيب تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها

موقف محرج لأحمد حلمي في العمرة بسبب زوجته منى زكي

موقف محرج لأحمد حلمي في العمرة بسبب زوجته منى زكي

خالد الصاوي ينشر صورة له مع شقيقته لأول مرة

خالد الصاوي ينشر صورة له مع شقيقته لأول مرة

نسرين طافش عروس بين صديقاتها بسبب ما ارتدته

نسرين طافش عروس بين صديقاتها بسبب ما ارتدته

شاهد اللحظة المُحرجة.. سقوط أمينة العلي خلال استعراضها فستانها الجديد بالرقص

شاهد اللحظة المُحرجة.. سقوط أمينة العلي خلال استعراضها فستانها الجديد بالرقص

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: &#34;لن أنسى بحياتي هذا الشعور&#34;

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: "لن أنسى بحياتي هذا الشعور"

عربي

قطر: علاقتنا مع إيران قائمة على حقائق جغرافية لا يمكن تجاوزها

قطر: علاقتنا مع إيران قائمة على حقائق جغرافية لا يمكن تجاوزها

السودان: 46 قتيلاً في فض الجيش لاعتصام المعارضة

السودان: 46 قتيلاً في فض الجيش لاعتصام المعارضة

الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية مُسيرة في أجواء طرابلس

الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية مُسيرة في أجواء طرابلس

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101