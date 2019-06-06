رجل أعمال فلسطيني يستعد للمشاركة بمؤتمر البحرين ومقاضاة السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (مكور ريشون) الإسرائيلية، إنه في الوقت الذي يقاطع فيه الفلسطينيون التوجه الإسرائيلي المعنون بالسلام الاقتصادي بورشة البحرين فإن هناك مكاناً آخر يجري فيه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.



وأوضحت الصحيفة، أن العمل يجري، من خلال الغرفة التجارية المشتركة في الضفة الغربية، التي يديرها آفي تشيرمان من مستوطنة أريئيل، وأشرف الجعبري من مدينة الخليل اللذان يجريان صفقات تجارية مشتركة برعاية أمريكية.وأشارت الصحيفة، إلى أن الجعبري رجل الأعمال الفلسطيني هو الوحيد الذي أعلن موافقته على الدعوة الأمريكية لحضور قمة البحرين، وزعم أن هناك رجال أعمال فلسطينيين آخرين سوف يأتون للقمة، ولن يكون وحيداً فيها".واتهم الجعبري، السلطة الفلسطينية بالفساد، وتوعد برفع قضايا عليها في المحاكم الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، لأن لديه ملفات جاهزة على المسئولين الفلسطينيين، وفق قوله.وقال الجعبري: إن "قمة البحرين ليست جزءاً من خطة السلام الأمريكية، كما تزعم واشنطن نفسها، هكذا أبلغني ملك البحرين، وأنا أثق به، نحن أمام حدث اقتصادي فقط، وفي حال كان له دلالات سياسية فلن أشارك فيه".وأعلن تشيرمان أن "دعوة أمريكية وجهت للغرفة التجارية الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة، لكنه يفضل أن يشارك رجال أعمال وتجار فلسطينيون في قمة البحرين".وقالت الصحيفة، إن "الجعبري رجل أعمال فلسطيني ابن 45 عاما أسس الشهر الماضي حزباً سياسياً جديداً يتحضر لخوض الانتخابات الفلسطينية القادمة، في حال حصلت فعلاً، ولا يخفي رغبته بمجاورة إسرائيل، واسمه موجود في جميع المبادرات التي تجري بين الفلسطينيين والمستوطنين، ولا يخشى من إعلان مشاركته فيها، رغم أنه تلقى مؤخرا تهديدات هو وعدد من رفاقه من قبل تنظيم فتح".