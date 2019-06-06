شاهد: تهديد عضوة بالكونجرس الأمريكي من أصول فلسطينية بالقتل

وقالت طليب: " أنا أم، وأريد أن أذهب للمنزل إلى أطفالي ولماذا أهدد بالقتل لأجل عقيدتي؟" مطالبة المسؤول الأمني بإيجاد الأشخاص الذين يطلقون مثل هذه التهديدات وتصنيفهم ضمن الإرهاب المحلي.













رام الله - دنيا الوطنأجهشت النائبة المسلمة، في الكونغرس الأمريكي رشيد طليب، خلال جلسة استماع بمجلس النواب، مع مسؤولين أمنيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، بعد قراءتها رسالة تهديد بالقتل.وقرأت طليب الرسالة خلال جلسة للجنة الفرعية، المعنية بالرقابة على الحقوق المدنية والحريات المدنية، بعنوان "مواجهة دعاة تفوق الجنس الأبيض: الاستجابة الفيدرالية".وجاء في الرسالة التي وصلت من شخص مجهول، إشادة بالهجوم الإرهابي ضد مسجد النور، في نيوزيلندا، وتمنيات المرسل بوقوع مثلها في الولايات المتحدة.كما ورد في الرسالة وفق ما قرأته طليب، أن"الهجوم على المسجد بداية رائعة، ندعو ونأمل أن يستمر الهجوم في الولايات المتحدة، المسلم الوحيد الجيد هو المسلم الميت".