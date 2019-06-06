دولي

بعد سنوات.. الكشف عن اعتراف أمريكا بضم القرم لروسيا

بعد سنوات.. الكشف عن اعتراف أمريكا بضم القرم لروسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن اعتراف الولايات المتحدة بضم روسيا للقرم كجزءاً من روسيا عام 2014.

وقال لافروف، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة، قال له في نيسان/أبريل 2014 بعد أن صوت أهالي شبه جزيرة القرم في استفتاء عام لصالح استعادة إقليمهم وضعه كإقليم من الأقاليم الروسية ووافقت روسيا على عودة القرم إلى أحضانها، إن شعب القرم حصل على ما أراد.

وكشف كيري بذلك أن الحكومة الأمريكية تعترف بشرعية انضمام القرم إلى روسيا، غير أن وزير الخارجية الأمريكي عبر لنظيره الروسي عن رجائه لتنظيم استفتاء آخر في القرم.

وقوبل الرجاء الأمريكي بالرفض. وقال لافروف إن منظمي الاستفتاء لم يروا سببا لتصويت إضافي ما دام الأمريكيون وجدوا كل شيء مفهوما.

وصوت أكثر من 96 في المائة من سكان القرم في آذار/مارس 2014 لصالح عودة إقليمهم إلى روسيا. وتم نقل تبعية القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الـ20 وفقا لقرار الزعيم السوفيتي خروشوف.

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