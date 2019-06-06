دولي

إيران: الموساد الإسرائيلي اختلق معلومات زائفة حول تفجير ميناء الفجيرة

إيران: الموساد الإسرائيلي اختلق معلومات زائفة حول تفجير ميناء الفجيرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، بـ"اختلاق معلومات زائفة" حول تعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف، الأربعاء، عبر "تويتر"، اعتبر فيها أن "الموساد" قدم لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "معلومات زائفة"، واصفاً الأخير بـ "الصبي الكاذب".

وأضاف: "صبي الفريق ب، يبكي من الكذب مجددا، بعد اختلاق الموساد معلومات زائفة حول ضلوع إيران في عملية التخريب بالفجيرة".

وشدد ظريف، على أنه لطالما حذر من "الحوادث والأخبار الكاذبة"، مضيفاً: "نعلم العواقب عندما تصدقون أكاذيبهم".

ويسمي الوزير الإيراني، بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد إماراة أبوظبي محمد بن زايد، "الفريق ب" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والأسبوع الماضي، قال بولتون لدى زيارته الإمارات، إن إيران تقف وراء عملية التخريب التي استهدفت 4 سفن تجارية بينها اثنتان سعوديتان، قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، في 12 مايو/ أيّار المنصرم، وإنه سيعرض أدلته على مجلس الأمن الدولي.

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