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السودان: 46 قتيلاً في فض الجيش لاعتصام المعارضة

السودان: 46 قتيلاً في فض الجيش لاعتصام المعارضة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة السودانية، إن عدد قتلى فض الجيش وقوات الدعم السريع لاعتصامات المعارضة في الخرطوم لم يتجاوز 46 شخصاً.

وأوضح وكيل الوزارة، سليمان عبد الجبار، وفق وكالة أنباء السودان، أن العدد لم يصل لمئة، نافياً الأنباء التي تتحدث عن ذلك، خاصة بعدما قال مسعفون على صلة بالمعارضة إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة.

وأعلنت أمس اللجنة المركزية للأطباء في السودان أن عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة الاثنين الماضي "ارتفع إلى أكثر من مئة قتيل، بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل في الخرطوم".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وقامت بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، قبل العثور على 40 جثة في نهر النيل في الخرطوم.

ونفى المجلس العسكري أن يكون قد فضّ اعتصام الخرطوم متعمداً، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ "البؤرة الإجرامية الخطرة".

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