دولي

"مثلي الجنس" وزيراً للعدل في حكومة نتنياهو

"مثلي الجنس" وزيراً للعدل في حكومة نتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعيين مثلي الجنس أمير أوحانا، وزيراً للعدل في حكومته.

وحسب الصحيفة، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أوحانا مؤهل كمحام وعلى دراية كبيرة بالنظام القضائي، إلى جانب عمله في مكتب الادعاء العام في تل أبيب.

وشكر أوحانا عبر تغريدة على موقع "تويتر" رئيس الوزراء الإسرائيلي على اختياره وزيراً للعدل.

ويخلف أوحانا في هذا المنصب آيليت شاكيد قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في سبتمبر.

أخبار ذات صلة

نشر القبة الحديدية بالقرب من إحدى المستوطنات جنوب إسرائيل

نشر القبة الحديدية بالقرب من إحدى المستوطنات جنوب إسرائيل

يعلون: تحذيرات مسؤولي السلطة من إفلاسها محاولة لابتزاز إسرائيل والمانحين

يعلون: تحذيرات مسؤولي السلطة من إفلاسها محاولة لابتزاز إسرائيل والمانحين

الرئيس الأمريكي يبحث مع ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا

الرئيس الأمريكي يبحث مع ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا

بوتين: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى &#34;مستوى رفيع غير مسبوق&#34;

بوتين: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى "مستوى رفيع غير مسبوق"

الرئيس الصيني: تصاعد التوترات بالشرق الأوسط بسبب الضغط الأمريكي يدعو للقلق

الرئيس الصيني: تصاعد التوترات بالشرق الأوسط بسبب الضغط الأمريكي يدعو للقلق

زلزالان يضربان محافظة كرمنشاه غربي إيران

زلزالان يضربان محافظة كرمنشاه غربي إيران

غوتيريش: أفكر ببيع منزلي لسد عجز الأمم المتحدة

غوتيريش: أفكر ببيع منزلي لسد عجز الأمم المتحدة

كوخافي يقرر شراء صواريخ مضادة للدبابات بـ 600 مليون شيكل

كوخافي يقرر شراء صواريخ مضادة للدبابات بـ 600 مليون شيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

نتنياهو يعيّن نائباً من حزب (الليكود) وزيراً للعدل

نتنياهو يعيّن نائباً من حزب (الليكود) وزيراً للعدل

بعد 48 ساعة فقط.. الاحتلال يقلص مساحة الصيد مجدداً

بعد 48 ساعة فقط.. الاحتلال يقلص مساحة الصيد مجدداً

ثلاثة حوادث سير تصيب 12 مواطناً بجروح مختلفة في جنين

ثلاثة حوادث سير تصيب 12 مواطناً بجروح مختلفة في جنين

الاحتلال يخطر بوضع اليد على قواعد لمد خطوط الكهرباء شمال يطا

الاحتلال يخطر بوضع اليد على قواعد لمد خطوط الكهرباء شمال يطا

إصابة طفل بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل تكتك شمال قطاع غزة

إصابة طفل بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل تكتك شمال قطاع غزة

حركة فتح في مصر تدين الهجوم على الشرطة المصرية في العريش

حركة فتح في مصر تدين الهجوم على الشرطة المصرية في العريش

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والأحد القادمين

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والأحد القادمين

بالصور.. مصرع شقيقيْن وعدة إصابات بحادث سير مروع شمال الضفة الغربية

بالصور.. مصرع شقيقيْن وعدة إصابات بحادث سير مروع شمال الضفة الغربية

منوعات

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: &#34;لن أنسى بحياتي هذا الشعور&#34;

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: "لن أنسى بحياتي هذا الشعور"

شاهد: لحظة لقاء سجين بأبنائه بعد أن سددت الفنانة الإماراتية &#34;أحلام&#34; ديونه

شاهد: لحظة لقاء سجين بأبنائه بعد أن سددت الفنانة الإماراتية "أحلام" ديونه

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ&#34;ظروف صحية&#34;

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ"ظروف صحية"

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

عربي

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101

تنظيم الدولة يعلن المسؤولية عن هجومٍ استهدف الشرطة المصرية بشمال سيناء

تنظيم الدولة يعلن المسؤولية عن هجومٍ استهدف الشرطة المصرية بشمال سيناء

إصابة نحو 20 معتمراً من جنسيات مختلفة إثر انقلاب حافلة بالمملكة السعودية

إصابة نحو 20 معتمراً من جنسيات مختلفة إثر انقلاب حافلة بالمملكة السعودية

المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري الحاكم للحوار

المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري الحاكم للحوار