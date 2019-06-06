"مثلي الجنس" وزيراً للعدل في حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعيين مثلي الجنس أمير أوحانا، وزيراً للعدل في حكومته.



وحسب الصحيفة، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أوحانا مؤهل كمحام وعلى دراية كبيرة بالنظام القضائي، إلى جانب عمله في مكتب الادعاء العام في تل أبيب.وشكر أوحانا عبر تغريدة على موقع "تويتر" رئيس الوزراء الإسرائيلي على اختياره وزيراً للعدل.ويخلف أوحانا في هذا المنصب آيليت شاكيد قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في سبتمبر.