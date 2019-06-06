شؤون فلسطينية

أجواء معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

أجواء معتدلة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون اليوم الخميس معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق.

وأوضحت أنه يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .

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