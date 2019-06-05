ليست في وضع انهيار.. غرينبلات يرد على اشتية ويوجه رسالة للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية، لصحيفة (نيويورك تايمز).وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "رئيس الوزراء اشتية مخطئ، والسلطة الفلسطينية ليست في وضع الانهيار، والسلطة الفلسطينية تسببت في هذا الوضع".وتابع: "حان الوقت للسلطة الفلسطينية لتكثيف وتحمل المسؤولية عن شعبهم والاقتصاد. لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تواصل إلقاء اللوم على الولايات المتحدة والجميع على الموقف الذي تسببوا فيه".وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، محذراً من احتمال إفلاسها مالياً في غضون شهرين أو ثلاثة.وأضاف اشتية: " في حال عجزت السلطة عن سداد ديونها سنبدأ بإرسال أفراد الأمن لدينا إلى البيوت."