نتنياهو يعيّن نائباً من حزب (الليكود) وزيراً للعدل
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، تعيين النائب من حزب (الليكود)، أمير اوحانا، وزيراً للعدل خلفا للوزيرة المقالة، اييليت شاكيد .
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، تعيين النائب من حزب (الليكود)، أمير اوحانا، وزيراً للعدل خلفا للوزيرة المقالة، اييليت شاكيد .
وكان الوزير ياريف ليفين، رفض اقتراحًا بتولي هذا المنصب، قائلاً إنه غير مهتم بتعيين مؤقت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ويشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت أوعز أمس إلى رئيس الوزراء بتعيين وزير جديد للعدل خلال 24 ساعة وعدم تأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن حتى بداية الأسبوع المقبل .
ويشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت أوعز أمس إلى رئيس الوزراء بتعيين وزير جديد للعدل خلال 24 ساعة وعدم تأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن حتى بداية الأسبوع المقبل .
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