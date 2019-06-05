نتنياهو يعيّن نائباً من حزب (الليكود) وزيراً للعدل





وكان الوزير ياريف ليفين، رفض اقتراحًا بتولي هذا المنصب، قائلاً إنه غير مهتم بتعيين مؤقت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت أوعز أمس إلى رئيس الوزراء بتعيين وزير جديد للعدل خلال 24 ساعة وعدم تأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن حتى بداية الأسبوع المقبل .





رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، تعيين النائب من حزب (الليكود)، أمير اوحانا، وزيراً للعدل خلفا للوزيرة المقالة، اييليت شاكيد .