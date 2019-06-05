بعد 48 ساعة فقط.. الاحتلال يقلص مساحة الصيد مجدداً

وقال موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي: "بعد حوالي 48 ساعة من توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة، المستوى السياسي يوعز للجيش بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 10 أميال".





يشار إلى أن الأيام والأسابيع الأخيرة، شهدت تقليص وتوسيع مساحة الصيد، الأمر الذي أثار استياءً كبيراً من قبل الصيادين الفلسطينيين.





رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء: إن حكومة الاحتلال قررت تقليص مساحة الصيد لصيادي قطاع غزة، إلى عشرة أميال.