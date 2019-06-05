شؤون فلسطينية

ثلاثة حوادث سير تصيب 12 مواطناً بجروح مختلفة في جنين

ثلاثة حوادث سير تصيب 12 مواطناً بجروح مختلفة في جنين
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 12 مواطناً، اليوم الأربعاء، بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة في ثلاثة حوادث سير وقعت في أماكن متفرقة من محافظة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الدفاع المدني في جنين، أن طواقمه وبالتعاون مع طواقم الإسعاف في مراكز اليامون ومرج بن عامر ويعبد، عملت على إخلاء المصابين بحوادث تصادم بين مركبات.

وأشار إلى أن الحادث الأول وقع على مدخل قرية زبوبا غرب مدينة جنين، والثاني على مدخل قرية فقوعة شرقا، والثالث على مدخل بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

كما عملت الطواقم على إزالة آثار الحوادث وفتح الطريق أمام حركة المرور .

ولقي شقيقان مصرعهما وأصيب 11 آخرون، اليوم الأربعاء في حادث سير مروع وقع على طريق نابلس طولكرم، شمال الضفة الغربية.

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