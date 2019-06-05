بعد اعتقال دام 11 عاماً.. الولايات المتحدة تسلّم فلسطينياً لإسرائيل

وأفاد أحد أقارب الأشقر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن طائرة خاصة أقلّت الأشقر من الولايات المتحدة، وهبطت في مطار (بن غوريون)، بعد انتهاء فترة محكوميته التي استغرقت 11 عاماً.





واُعتقل الأشقر عام 2007 بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، وذلك بعد سنوات من الاعتقال المنزلي، وانتهت فترة محكوميته، قبل أن تقرر واشنطن تسليمه لإسرائيل بعدما لم يتمكن القضاة الأمريكيون البت في مصيره.





وتقدّم الأشقر بعدة طلبات بهدف اللجوء في إحدى الدول الأوروبية، إلا أن محاولاته لم تنجح، خاصة وأنه لا يحمل جواز سفر، وفق أحد أقاربه.