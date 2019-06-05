بعد اعتقال دام 11 عاماً.. الولايات المتحدة تسلّم فلسطينياً لإسرائيل
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
سلّمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، المواطن الفلسطيني عبد الحليم الأشقر إلى إسرائيل، بعد اعتقال دامَ نحو 11 عاماً.
والأشقر من مدينة طولكرم، بالضفة الغربية، وترشح كمستقل للانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005، أثناء اعتقاله منزلياً بالولايات المتحدة.
سلّمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، المواطن الفلسطيني عبد الحليم الأشقر إلى إسرائيل، بعد اعتقال دامَ نحو 11 عاماً.
وأفاد أحد أقارب الأشقر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن طائرة خاصة أقلّت الأشقر من الولايات المتحدة، وهبطت في مطار (بن غوريون)، بعد انتهاء فترة محكوميته التي استغرقت 11 عاماً.
واُعتقل الأشقر عام 2007 بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، وذلك بعد سنوات من الاعتقال المنزلي، وانتهت فترة محكوميته، قبل أن تقرر واشنطن تسليمه لإسرائيل بعدما لم يتمكن القضاة الأمريكيون البت في مصيره.
وتقدّم الأشقر بعدة طلبات بهدف اللجوء في إحدى الدول الأوروبية، إلا أن محاولاته لم تنجح، خاصة وأنه لا يحمل جواز سفر، وفق أحد أقاربه.
والأشقر من مدينة طولكرم، بالضفة الغربية، وترشح كمستقل للانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005، أثناء اعتقاله منزلياً بالولايات المتحدة.
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