وزير الزراعة: حرق المستوطنين لأشجار الزيتون جنوب نابلس عمل فاشٍ



جاءت تصريحات الوزير عطاري خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الأربعاء لمكان جريمة الاحتلال وأدواته في قرية جالود جنوب نابلس.





وكان مستوطنون من بؤرة "احيا" قرب قرية جالود نفذوا فجر اليوم جريمة حرق لحقول زيتون مزروعة قبل عام ٦٧.



رام الله - دنيا الوطنوصف وزير الزراعة رياض عطاري، أعمال المستوطنين بحرق 300 دونم زيتون بتقدير ألف شجرة جنوب نابلس بعمل فاشٍ، يقدم عليه المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال.