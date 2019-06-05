وزير الزراعة: حرق المستوطنين لأشجار الزيتون جنوب نابلس عمل فاشٍ
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الزراعة رياض عطاري، أعمال المستوطنين بحرق 300 دونم زيتون بتقدير ألف شجرة جنوب نابلس بعمل فاشٍ، يقدم عليه المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال.
جاءت تصريحات الوزير عطاري خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الأربعاء لمكان جريمة الاحتلال وأدواته في قرية جالود جنوب نابلس.
وصف وزير الزراعة رياض عطاري، أعمال المستوطنين بحرق 300 دونم زيتون بتقدير ألف شجرة جنوب نابلس بعمل فاشٍ، يقدم عليه المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال.
جاءت تصريحات الوزير عطاري خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الأربعاء لمكان جريمة الاحتلال وأدواته في قرية جالود جنوب نابلس.
وكان مستوطنون من بؤرة "احيا" قرب قرية جالود نفذوا فجر اليوم جريمة حرق لحقول زيتون مزروعة قبل عام ٦٧.
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