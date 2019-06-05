رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء: إنه تم نشر القبة الحديدية بالقرب من إحدى المستوطنات، جنوب إسرائيل.وقال موقع (مفزاك لايف): إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب الوضع الأمني المتوتر مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هددت بتصعيد المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بسبب المماطلة الاسرائيلية في تنفيذ تفاهمات التهدئة.وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الفصائل الفلسطينية، تطالب بتحويل المزيد من الأموال إلى قطاع غزة، وتسهيل دخول البضائع ذات الاستخدام المزدوج.