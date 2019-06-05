يعلون: تحذيرات مسؤولي السلطة من إفلاسها محاولة لابتزاز إسرائيل والمانحين

قال وزير الحرب الأسبق، أحط أقطاب حزب (كاحول لافان) في إسرائيل، موشيه يعالون: إن السلطة الفلسطينية ليست آيلة للانهيار.



وأضاف في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: أن التحذيرات التي يطلقها رؤساء السلطة ما هي إلا محاولة لابتزاز إسرائيل والدول المانحة و"يجب ألا تذعرنا هذه التهديدات"، وفق تعبيره، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، محذراً من احتمال إفلاسها مالياً في غضون شهرين أو ثلاثة.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز): أن موسم الصيف الحالي سيكون "حاراً جداً" على كافة الأصعدة في تلميح الى تصعيد محتمل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطن