لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101

وطلب الجيش السوداني اليوم الأربعاء من المواطنين الابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.



وأكد في بيان له، الالتزام بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين، مشدداً على أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان، كما نقل موقع (الجزيرة) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

