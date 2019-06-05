لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة أطباء السودان اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام العاصمة الخرطوم إلى 101.
وكانت اللجنة قال: إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن مخيما للاحتجاج خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم يوم الاثنين وصل إلى 60.
وطلب الجيش السوداني اليوم الأربعاء من المواطنين الابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.
وأكد في بيان له، الالتزام بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين، مشدداً على أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان، كما نقل موقع (الجزيرة) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأكد في بيان له، الالتزام بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين، مشدداً على أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان، كما نقل موقع (الجزيرة) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
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