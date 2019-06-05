حركة فتح في مصر تدين الهجوم على الشرطة المصرية في العريش

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في جمهورية مصر العربية، العمل "الإرهابي" الجبان الذي نفذته جماعة إرهابية حاقدة، اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك ، ضد مجموعة من رجال أمن مصر قرب مدينة العريش.وتتقدم الحركة بخالص العزاء لأسر الشهداء الأبرار ولمصر، داعية المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، و يحفظ مصر وجيش مصر العظيم الذي حتما سينتصر على الإرهاب والظلاميين القتلة ويجتث كل عناصر الشر .