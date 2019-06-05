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شؤون فلسطينية

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والأحد القادمين

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والأحد القادمين
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة عن إجراء تعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يومي السبت والأحد القادمين بسبب الأعياد اليهودية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن العمل على المعبر يوم السبت الموافق 08/06/2019، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين.

أما يوم الأحد 09/06/2019 فسيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً في في كلا الاتجاهين.

ويعاد فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 10/06/2019 من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

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