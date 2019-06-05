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تنظيم الدولة يعلن المسؤولية عن هجومٍ استهدف الشرطة المصرية بشمال سيناء

تنظيم الدولة يعلن المسؤولية عن هجومٍ استهدف الشرطة المصرية بشمال سيناء
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عن مقتل ثمانية من أفراد الشرطة المصرية بشمال سيناء، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكان  ثمانية من عناصر القوات الأمنية المصرية، لقوا مصرعهم، فيما قتل خمسة مسلحين، في هجوم نفذته عناصر مسلحة فجر اليوم الأربعاء، استهدف كميناً أمنياً غرب مدينة العريش شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: "استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم الأربعاء، كمينا أمنيا غرب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر، وحصل تبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير العناصر الهاربة".

ونقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصادر مصرية مطلعة، قولها: "إن الجيش المصري تمكن من القضاء على عدد من المسلحين الذين هاجموا نقطة أمنية للشرطة المصرية على طريق العريش، صباح اليوم الأربعاء".

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