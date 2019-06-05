إصابة نحو 20 معتمراً من جنسيات مختلفة إثر انقلاب حافلة بالمملكة السعودية

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى، سلطان المغيري، إن "المستشفى استقبل 20 مصاباً تنوعت درجة جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى جميع المصابين العلاج اللازم".



وأضاف: أن "المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من مديرية صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر السعودي، دعمت جهود الإنقاذ بأربعة فرق لنقل المصابين.



رام الله - دنيا الوطنأصيب نحو 20 معتمراً من جنسيات مختلفة، إثر انقلاب حافلة كانت في طريقها لأداء العمرة، في المملكة العربية السعودية.وحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، بعدما غفا سائقها، فانقلبت بجانب طريق "عفيف – ظلم"، وفق ما أعلنت إدارة مستشفى "عفيف" العام في السعودية.