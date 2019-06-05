الرئيس الأمريكي يبحث مع ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا.



جاء ذلك خلال اجتماع في بريطانيا اليوم الأربعاء، وفق ما قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض.



وأضافت حسب وكالة (رويترز) للأنباء: أن "الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعا لمدة عشر دقائق".



وتابعت: "اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين".



وتعقد قمة العشرين في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.



من جهة أخرى، قالت قناة (سكاي نيوز): إن ترامب عقد اجتماعاً مقتضباً يوم الأربعاء مع ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني والمرشح لخلافة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.



كما تحدث ترامب، الموجود في بريطانيا في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام تنتهي يوم الأربعاء، مع مرشحين آخرين يسعون لخلافة ماي بعد أن أعلنت اعتزامها التنحي عن زعامة حزب المحافظين الحاكم في السابع من حزيران/يونيو، كما نقلت (رويترز).



رام الله - دنيا الوطن