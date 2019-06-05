المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري الحاكم للحوار

رام الله - دنيا الوطنرفض تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء دعوة المجلس العسكري الحاكم للحوار.ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدني عباس مدني، أحد زعماء إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير، إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة لأنه "ليس مصدر ثقة".وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، أعرب عن استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية.