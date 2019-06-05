حذر من إفلاسها قريباً.. اشتية: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، محذراً من احتمال إفلاسها مالياً في غضون شهرين أو ثلاثة.وأضاف في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز): أن موسم الصيف الحالي سيكون "حاراً جداً" على كافة الأصعدة في تلميح الى تصعيد محتمل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وكانت إذاعة (كان) الإسرائيلية، أفادت أن حكومة الاحتلال حوّلت أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" إلى السلطة الفلسطينية، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية الأزمة.وأوضحت الإذاعة، أن إسرائيل حولت الأموال بعد خصم (500) مليون شيكل، التي تدفع لصالح عائلات الأسرى والشهداء، مشيرةً إلى أن السلطة الفلسطينية جددت رفضها لاستلام الأموال منقوصة.وأضافت الإذاعة: "الحكومة الإسرائيلية حوّلت بقرار أحادي الجانب، مئات ملايين الشواكل لحسابات بنكية تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله".يذكر أن إسرائيل قررت بداية العام الجاري خصم 11.3 مليون دولار من عائدات المقاصة كإجراء "عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء".