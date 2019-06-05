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الرئيس الصيني: تصاعد التوترات بالشرق الأوسط بسبب الضغط الأمريكي يدعو للقلق

الرئيس الصيني: تصاعد التوترات بالشرق الأوسط بسبب الضغط الأمريكي يدعو للقلق
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الضغط الأمريكي على إيران يدعو للقلق وإن جميع الأطراف بحاجة ضبط النفس.

ونقلت وكالة (تاس) للأنباء وصحيفة (روسيسكايا جازيتا) عن الرئيس الصيني، إنه بسبب "الضغط الشديد" الذي فرضته واشنطن على طهران والعقوبات أحادية الجانب، استمرت التوترات في التصاعد في الشرق الأوسط.

وقال شي، وفقا لنص نشرته وزارة الخارجية الصينية قبل وصوله إلى روسيا يوم الأربعاء "تطور الوضع مقلق"، مضيفاً: أن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن ينفذ ويحترم بالكامل، لأنه ذو أهمية حاسمة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعدم الانتشار النووي.

وقال: "وجهتا نظر الصين وروسيا ومواقفهما بشأن القضية النووية الإيرانية متماثلتان إلى حد بعيد، ويأمل الطرفان في أن تظل جميع الأطراف المعنية عقلانية وأن تمارس ضبط النفس، وتكثف الحوار والمشاورات وتنزع فتيل الوضع المتوتر الحالي"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وثار غضب الصين من تهديدات الولايات المتحدة ضد الدول والشركات التي تنتهك العقوبات الأمريكية عن طريق استيراد النفط الإيراني، في ظل أن الصين وإيران تربطهما علاقات وثيقة ولا سيما في مجال الطاقة.

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