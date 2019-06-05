حبيب: لا تفاهمات بيننا وبين الاحتلال وسندك المدن الإسرائيلية

خاص دنيا الوطنأكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أنه لا يوجد تفاهمات بين حركته وبين الاحتلال الاسرائيلي، وإنما هي اجراءات في طريق كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 12 عاما.وقال حبيب لـ"دنيا الوطن": "مسيرات العودة مستمرة، وجهادنا مستمر حتى كسر هذا الحصار، وعودة شعبنا الفلسطيني الى الديار التي اقتلع منها من قبل المشروع الاسرائيلي".وأضاف: "شعبنا الفلسطيني يرنو ويتطلع لعودة ابنائه الى القرى، ونحن ماضون بجهادنا، حتى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وكسر الحصار".وفي السياق، أشار القيادي في الجهاد، إلى ان الصواريخ دكت المدن الاسرائيلية، قائلا: "سندك المدن الاسرائيلية، حتى كنس الاحتلال، فلا مقام للاحتلال على الارض الفلسطيني وسط المحيط العربي والاسلامي".وأضاف: "نعم فلسطين مغتصبة، ولكنها ستعود الى حضنها الدافئ العربي والاسلامي، فجهادنا ومقاومتنا مستر".