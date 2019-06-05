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الاحتلال يغلق مدخل قرية بيت اكسا بالقدس ويحتجز عشرات المركبات

الاحتلال يغلق مدخل قرية بيت اكسا بالقدس ويحتجز عشرات المركبات
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، مدخل قرية بيت اكسا شمال غرب القدس، واحتجزت عشرات المركبات ومنعت المواطنين من الدخول للقرية.

وتتعرض القرية لحملة تضييق ممنهجة، لاجبار المواطنين على هجر قريتهم المحاصرة بحدار الضم والتوسع العنصري، وبمستوطنات الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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