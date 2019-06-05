القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر مواقع في الضالع

رام الله - دنيا الوطنتمكنت قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني، الأربعاء، من تحرير عدد من المواقع، التي كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي في شمال محافظة الضالع.وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن القوات المشتركة نجحت في تحرير موقع "الخزان" وعدد من التباب المطلة على قرية "القفلة" وتحرير جبل "القصبة" المطل على قرية "هجار" و"باب غلق" بقعطبه.وفي الأثناء، شنت قوات المقاومة الجنوبية في جبهة "تورصة" غربي مديرية "الأزارق" هجوما استعادت خلاله منطقة "الشجفاء" و"الشبهة" وعددا من المواقع، وتم طرد الجماعات الحوثية منها إلى ما خلف "دار الصليب"، مكبدة الجماعات قتلى وجرحى وسط حالة فرار كبيرة للمتمردين.وأفادت مصادر عسكرية، بمصرع "سنان عباس القحيف" القيادي الميداني الجديد لجماعات الحوثي في "قعطبة" شمالي الضالع، في غارة لمقاتلات التحالف العربي على أحد المواقع بمنطقة "باجة".وأشارت المصادر إلى أن القحيف يعتبر أحد أبرز القيادات الحوثية العسكرية في محور قعطبة.