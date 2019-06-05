عربي

القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر مواقع في الضالع

القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر مواقع في الضالع
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني، الأربعاء، من تحرير  عدد من المواقع، التي كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي في شمال محافظة الضالع.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن القوات المشتركة نجحت في تحرير موقع "الخزان" وعدد من التباب المطلة على قرية "القفلة" وتحرير جبل "القصبة" المطل على قرية "هجار" و"باب غلق" بقعطبه.

وفي الأثناء، شنت قوات المقاومة الجنوبية في جبهة "تورصة" غربي مديرية "الأزارق" هجوما استعادت خلاله منطقة "الشجفاء" و"الشبهة" وعددا من المواقع، وتم طرد الجماعات الحوثية منها إلى ما خلف "دار الصليب"، مكبدة الجماعات قتلى وجرحى وسط حالة فرار كبيرة للمتمردين.

وأفادت مصادر عسكرية، بمصرع "سنان عباس القحيف" القيادي الميداني الجديد لجماعات الحوثي في "قعطبة" شمالي الضالع،  في غارة لمقاتلات التحالف العربي على أحد المواقع بمنطقة "باجة".

وأشارت المصادر إلى أن القحيف يعتبر أحد أبرز القيادات الحوثية العسكرية في محور قعطبة.

أخبار ذات صلة

المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده للتفاوض وفتح صفحة جديدة

المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده للتفاوض وفتح صفحة جديدة

السودان.. اعتقال القيادي المعارض ياسر عرمان

السودان.. اعتقال القيادي المعارض ياسر عرمان

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مقتل ثمانية من القوات المصرية وخمسة من المسلحين بهجوم استهدف كميناً أمنياً بالعريش

مقتل ثمانية من القوات المصرية وخمسة من المسلحين بهجوم استهدف كميناً أمنياً بالعريش

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس &#34;جريمة&#34; والعيد الأربعاء

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس "جريمة" والعيد الأربعاء

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل قرية بيت اكسا بالقدس ويحتجز عشرات المركبات

الاحتلال يغلق مدخل قرية بيت اكسا بالقدس ويحتجز عشرات المركبات

أبو سنينة: الحرم الإبراهيمي جوهر الخليل ولوحة دينية يزينها العيد

أبو سنينة: الحرم الإبراهيمي جوهر الخليل ولوحة دينية يزينها العيد

اشتية يضع اكليلا من الزهور على قبر الرئيس الشهيد ياسر عرفات

اشتية يضع اكليلا من الزهور على قبر الرئيس الشهيد ياسر عرفات

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

منوعات

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: &#34;لن أنسى بحياتي هذا الشعور&#34;

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: "لن أنسى بحياتي هذا الشعور"

شاهد: لحظة لقاء سجين بأبنائه بعد أن سددت الفنانة الإماراتية &#34;أحلام&#34; ديونه

شاهد: لحظة لقاء سجين بأبنائه بعد أن سددت الفنانة الإماراتية "أحلام" ديونه

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ&#34;ظروف صحية&#34;

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ"ظروف صحية"

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

عربي

المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده للتفاوض وفتح صفحة جديدة

المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده للتفاوض وفتح صفحة جديدة

السودان.. اعتقال القيادي المعارض ياسر عرمان

السودان.. اعتقال القيادي المعارض ياسر عرمان

القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر مواقع في الضالع

القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر مواقع في الضالع

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار