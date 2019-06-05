مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اضرم مستوطنون، اليوم الاربعاء، النار بحقول زراعية في قرية جالود جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: "ان مستوطنين من مستوطتني "عادي عا"د، و"واحيا" المقامتين على ارض محتلة، اضرموا النار بحقول زراعية من اراضي قرية جالود جنوب نابلس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
واضاف: "ان المواطنين يحاولون السيطرة على النيران في المنطقة الجنوبية، المزروعة غالبيتها باشجار الزيتون".
اضرم مستوطنون، اليوم الاربعاء، النار بحقول زراعية في قرية جالود جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: "ان مستوطنين من مستوطتني "عادي عا"د، و"واحيا" المقامتين على ارض محتلة، اضرموا النار بحقول زراعية من اراضي قرية جالود جنوب نابلس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
واضاف: "ان المواطنين يحاولون السيطرة على النيران في المنطقة الجنوبية، المزروعة غالبيتها باشجار الزيتون".
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