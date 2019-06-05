مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناضرم مستوطنون، اليوم الاربعاء، النار بحقول زراعية في قرية جالود جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: "ان مستوطنين من مستوطتني "عادي عا"د، و"واحيا" المقامتين على ارض محتلة، اضرموا النار بحقول زراعية من اراضي قرية جالود جنوب نابلس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واضاف: "ان المواطنين يحاولون السيطرة على النيران في المنطقة الجنوبية، المزروعة غالبيتها باشجار الزيتون".