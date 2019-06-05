عملية طعن في (رامات هشارون) بتل أبيب والجيش الاسرائيلي يتفحص الخلفية

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن شخصاً، طعن أحد المارة اليوم الأربعاء، في منطقة (رمات هشارون) بتل أبيب، وفر من مكان الحادث، فيما يجري الجيش فحص الظروف.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن قوات الجيش الاسرائيلي، نصبت الحواجز على الطريق السريع رقم (4) إلى الجنوب، في إطار عمليات البحث عن منفذ حادثة الطعن، فيما لا زالت دوافع الحادث غير واضحة.