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العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير وكر للمسلحين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الأنبار.

ووفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم مقتل ثلاثة مسلحين وحرق ثلاث دراجات نارية وتدمير وكر للمسلحين جراء الضربة الجوية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).    

وأعلن العراق، في كانون الاول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة  بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة داعشية"، ولكن تعلن السلطات بين الحين والآخر عن القضاء عن بقايا خلايا تابعة للتنظيم.

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