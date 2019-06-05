شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاربعاء، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس.

وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية: "في اليوم الاول من  ايام عيد الفطر السعيد، اقتحم عشرات المستوطنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الموقع الاثري في البلدة، بعد ان اغلق جنود  الاحتلال المنطقة امام المواطنين، ومنعتهم من دخولها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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