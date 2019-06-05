ترامب: لا أستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضد إيران لكنه أفضل الحوار

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل إعلام، أنه لا يستبعد حلا عسكريا مع إيران، لكنه يفضل الحوار معها.وأضاف ترامب لمحطة تلفزيون (آي.تي.في) البريطانية: "إيران مكان عدائي للغاية عندما توليت منصبي لأول مرة ... كانت أمة إرهابية رقم واحد في العالم في ذلك الوقت، وربما هم اليوم كذلك".وعندما سؤل عما إذا كان يعتقد أنه سيضطر إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران، قال: "هناك دائما فرصة. هل أريد لذلك؟ لا ... أفضل التحدث معهم على خيار عدم الحرب".وسبق أن أكد ترامب مجددا، يوم الخميس، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، استعداده للتفاوض مع طهران في حال أرادت ذلك، قائلا: "أنا أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا".وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها واشنطن بالسعي للحصول على أسلحة نووية وبدعم الإرهاب، كما صنفت حرسها الثوري كمنظمة مسلحة، وأرسلت مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بحجة وجود "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.