خامنئي خلال خطبة العيد: (صفقة القرن) خيانة كبيرة للعالم الاسلامي ولن تتم

رام الله - دنيا الوطنشن علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، في خطبة العيد، هجوماً حاداً على المنامة لاستضافتها "مؤتمر البحرين"، متهما إياها بالضعف والعجز.وأكد خامنئي أن الهدف من وراء "مؤتمر البحرين" تنفيذ "خطط أمريكية، مشددا في الوقت ذاته، على أن صفقة القرن لن تتم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ووصف المرشد الأعلى الإيراني، (صفقة القرن) بأنها " خيانة كبيرة للعالم الإسلامي"، مجددا التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمسلمين، معربا في هذا الشأن عن الشكر للدول العربية والفصائل الفلسطينية التي عارضت صفقة القرن.