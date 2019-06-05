دولي

خامنئي خلال خطبة العيد: (صفقة القرن) خيانة كبيرة للعالم الاسلامي ولن تتم

خامنئي خلال خطبة العيد: (صفقة القرن) خيانة كبيرة للعالم الاسلامي ولن تتم
رام الله - دنيا الوطن
شن علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، في خطبة العيد، هجوماً حاداً على المنامة لاستضافتها "مؤتمر البحرين"، متهما إياها بالضعف والعجز.

وأكد خامنئي أن الهدف من وراء "مؤتمر البحرين" تنفيذ "خطط أمريكية، مشددا في الوقت ذاته، على أن صفقة القرن لن تتم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووصف المرشد الأعلى الإيراني، (صفقة القرن) بأنها " خيانة كبيرة للعالم الإسلامي"، مجددا التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمسلمين، معربا في هذا الشأن عن الشكر للدول العربية والفصائل الفلسطينية التي عارضت صفقة القرن.

أخبار ذات صلة

عملية طعن في (رامات هشارون) بتل أبيب والجيش الاسرائيلي يتفحص الخلفية

عملية طعن في (رامات هشارون) بتل أبيب والجيش الاسرائيلي يتفحص الخلفية

زلزالان يضربان محافظة كرمنشاه غربي إيران

زلزالان يضربان محافظة كرمنشاه غربي إيران

غوتيريش: أفكر ببيع منزلي لسد عجز الأمم المتحدة

غوتيريش: أفكر ببيع منزلي لسد عجز الأمم المتحدة

كوخافي يقرر شراء صواريخ مضادة للدبابات بـ 600 مليون شيكل

كوخافي يقرر شراء صواريخ مضادة للدبابات بـ 600 مليون شيكل

ترامب: لا أستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضد إيران لكنه أفضل الحوار

ترامب: لا أستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضد إيران لكنه أفضل الحوار

البحرية الأمريكية: مقاتلة (سو-35) الروسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات فوق المتوسط

البحرية الأمريكية: مقاتلة (سو-35) الروسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات فوق المتوسط

فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا &#34;غامضا&#34; لحماية موسكو

فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا "غامضا" لحماية موسكو

إدارة ترامب تشدد القيود على السفر إلى كوبا

إدارة ترامب تشدد القيود على السفر إلى كوبا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

اليوم.. أجواء حارة نسبيا إلى حارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

اليوم.. أجواء حارة نسبيا إلى حارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

منوعات

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: &#34;لن أنسى بحياتي هذا الشعور&#34;

نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها تماماً.. وتُعلّق: "لن أنسى بحياتي هذا الشعور"

شاهد: لحظة لقاء سجين بأبنائه بعد أن سددت الفنانة الإماراتية &#34;أحلام&#34; ديونه

شاهد: لحظة لقاء سجين بأبنائه بعد أن سددت الفنانة الإماراتية "أحلام" ديونه

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ&#34;ظروف صحية&#34;

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ"ظروف صحية"

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

عربي

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس &#34;جريمة&#34; والعيد الأربعاء

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس "جريمة" والعيد الأربعاء