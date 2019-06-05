عربي

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 60 قتيلا منذ أن اقتحمت قوات الأمن مخيما للمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع، الاثنين الماضي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين: "إن القتلى سقطوا برصاص قوات التدخل السريع، التي يقودها عضو المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

هذا وقد وصلت المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن قيادة المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها.

وقد أثار التصعيد الذي يشهده السودان منذ الاثنين الماضي، قلق المجتمع الدولي، ونددت منظمات حقيقة باستهداف المعتصمين السلميين بالرصاص.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أول أمس أن عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بلغ 35 قتيلا، فيما أمر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث.

وحذرت المعارضة السودانية "بعض الدول العربية" من التدخل في الشؤون السودانية، وطالبتها بالتوقف عن دعم المجلس العسكري الحاكم.

أخبار ذات صلة

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مقتل ثمانية من القوات المصرية وخمسة من المسلحين بهجوم استهدف كميناً أمنياً بالعريش

مقتل ثمانية من القوات المصرية وخمسة من المسلحين بهجوم استهدف كميناً أمنياً بالعريش

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس &#34;جريمة&#34; والعيد الأربعاء

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس "جريمة" والعيد الأربعاء

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

شاهد: العاهل الأردني يكشف موقف دولة عربية من &#34;صفقة القرن&#34;

شاهد: العاهل الأردني يكشف موقف دولة عربية من "صفقة القرن"

وزير الخارجية القطري: لا ننكر التواصل مع الإسرائيليين لإغاثة غزة

وزير الخارجية القطري: لا ننكر التواصل مع الإسرائيليين لإغاثة غزة

بعد مقتل 4 جنود لبنانيين.. ميشال عون يتوعد بالرد الحاسم

بعد مقتل 4 جنود لبنانيين.. ميشال عون يتوعد بالرد الحاسم

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة &#34;تهريب مواد لتصنيع الصواريخ&#34;

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة "تهريب مواد لتصنيع الصواريخ"

منوعات

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

أول صورة عائلية تجمع حلا الترك بوالدها بعد القطيعة

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ&#34;ظروف صحية&#34;

هيفاء وهبي تعتزل الفن لـ"ظروف صحية"

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

زوج الدكتورة خلود يُعايدها بسيارة فريدة من نوعها

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

لماذا لم تعرض حلقة ياسمين الخطيب مع رامز في الشلال؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

عربي

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

العراق.. مقتل مسلحين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس &#34;جريمة&#34; والعيد الأربعاء

فلكي كويتي: إعلان ثبوت رؤية الهلال أمس "جريمة" والعيد الأربعاء