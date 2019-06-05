دولي

البحرية الأمريكية: مقاتلة (سو-35) الروسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات فوق المتوسط

البحرية الأمريكية: مقاتلة (سو-35) الروسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات فوق المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية من طراز (سو-35) اعترضت ثلاث مرات طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط، واصفا أحدها بـ "غير الآمن".

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للأسطول السادس: "في 4 حزيران/يونيو 2019 جرى اعتراض طائرة أمريكية من طراز (بي- 8 إي بوسيدون) كانت تحلق في المجال الجوي الدولي للبحر المتوسط من قبل طائرة روسية طراز (سو- 35) ثلاث مرات خلال 175 دقيقة، ونعتبر أن الاعتراضين الأول والثالث كانا آمنين، أما الاعتراض الثاني فكان غير آمن، لأن طائرة (سو-35) كانت تحلق أمام الطائرة (الأمريكية) مباشرة وبسرعة عالية، الأمر الذي خلق خطرا بالنسبة لطيارينا وأفراد الطاقم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "أبلغ أفراد طاقم (بي-8 إي) بوقوع موجة من الاضطراب بعد الاعتراض الثاني. واستمرت عملية الاعتراض نحو 28 دقيقة".

وتابع: كانت الطائرة الروسية تقوم بتحليقها في المجال الجوي الدولي غير أن أعمالها كانت غير مسؤولة. ونتوقع أنهم (الجانب الروسي) سيتصرفون في إطار المعايير الدولية التي تم تحديدها لضمان الأمن ومنع وقوع الحوادث.. وتؤدي الاعتراضات غير الآمنة إلى زيادة خطر الأخطاء واحتمال وقوع تصادم في الجو".

وفي الوقت ذاته يصر الجانب الأمريكي أن طائرته كانت تقوم بتحليقها وفق القانون الدولي، فيما لم يعلق الجانب الروسي على هذا الحادث حتى الآن.

أخبار ذات صلة

فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا &#34;غامضا&#34; لحماية موسكو

فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا "غامضا" لحماية موسكو

إدارة ترامب تشدد القيود على السفر إلى كوبا

إدارة ترامب تشدد القيود على السفر إلى كوبا

وثيقة قانونية: سياسة أوروبا بشأن الهجرة &#34;جرائم ضد الإنسانية&#34;

وثيقة قانونية: سياسة أوروبا بشأن الهجرة "جرائم ضد الإنسانية"

كوريا الشمالية تحذر أميركا: للصبر حدود

كوريا الشمالية تحذر أميركا: للصبر حدود

الحرس الثوري الإيراني: &#34;سنمرغ أنف ترامب وآل سعود بالتراب&#34;

الحرس الثوري الإيراني: "سنمرغ أنف ترامب وآل سعود بالتراب"

بمشاركة الطيبي وعودة.. تحالف عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيست

بمشاركة الطيبي وعودة.. تحالف عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيست

دولتان تُعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

دولتان تُعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

كوشنير يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي ويطلعهم على &#34;صفقة القرن&#34;

كوشنير يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي ويطلعهم على "صفقة القرن"

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة &#34;تهريب مواد لتصنيع الصواريخ&#34;

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة "تهريب مواد لتصنيع الصواريخ"

اشتية يطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها الاستيطاني في القدس

اشتية يطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها الاستيطاني في القدس

منوعات

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

الموت يفجع الفنانة منال موسى

الموت يفجع الفنانة منال موسى

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

عربي

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مقتل عدد من المسلحين في اشتباكات مع القوات المصرية بسيناء

مقتل عدد من المسلحين في اشتباكات مع القوات المصرية بسيناء

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية