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فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا "غامضا" لحماية موسكو

فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا "غامضا" لحماية موسكو
رام الله - دنيا الوطن
اختبر الجيش الروسي، صاروخا جديدا مضادا للصواريخ الباليستية في جمهورية كازاخستان، دون أن يفصح عن معلومات تفصيلية عنه أو اسمه.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية أن طاقما قتاليا للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ التابع للقوات الجوية الفضائية قد نفذ إطلاقا تجريبيا لصاروخ جديد مضاد للصواريخ بنجاح في موقع التدريب شاري شاغان في كازاخستان.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، الثلاثاء، النظام الصاروخي الذي لم يكشف عن اسمه، حيث كان يجري نقله وتحميله وإطلاقه في السماء بسرعة كبيرة.

وقالت الوزارة إن النظام الجديد المضاد للصواريخ اجتاز سلسلة من الاختبارات ونفذ المهمة بنجاح في ضرب الأهداف بدقة متناهية.

ولم تذكر وزارة الدفاع مزيدا من التفاصيل بشأن الصاروخ الجديد أو اسمه.

ونقلت صحيفة (موسكو تايمز) عن الجيش الروسي قوله إن الصواريخ صممت لحماية المجال الجوي لموسكو، التي تتألف قدراتها الدفاعية من النظام الدفاعي A-135 والصواريخ قصيرة المدى ذات الرؤوس النووي ضد الهجمات الجوية المحتملة.

وبحسب موقع "غازيتا" الروسي المتخصص في شؤون الدفاع، يعتقد أن الاختبار تضمن طرازا معدلا من صواريخ بي آر أس- 1 أم، التي تعد الأسرع والأكثر تدميرا.

وقال الموقع: "إن سرعة الإطلاق اقتربت من 4 كيلومتر في الثانية، مما يجعل الصاروخ الاعتراضي الجديد الأسرع في العالم".

ويجري اعتراض الصواريخ الباليستية في ارتفاع يزيد عن 50 كيلومترا.


 


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