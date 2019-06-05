دولي

كوريا الشمالية تحذر أميركا: للصبر حدود

كوريا الشمالية تحذر أميركا: للصبر حدود
رام الله - دنيا الوطن
حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من احتمال تعرض الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين في سنغافورة العام الماضي للخطر بسبب ضغط واشنطن المستمر بلا داع على بيونغ يانغ للتخلص من أسلحتها النووية.

وجاء التحذير بعدما ذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية عاقبت بعض أعضاء فريقها، الذي قاد التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فشل القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في هانوي في شباط/فبراير، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبعد مرور ما يقرب من عام على أول لقاء بين ترامب وكيم، والذي كان في سنغافورة حيث وقعا بيانا مشتركا من أربع نقاط تعهدا خلاله على العمل معا على تأسيس علاقة جديدة بين البلدين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يذكر اسمه، إن الاتفاق بين البلدين ربما يصبح في خطر إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها "التي تصر بموجبها فقط على أن نتخلى من جانب واحد عن أسلحتنا النووية".

وحذرت كوريا الشمالية من أنه إذا لم تأت الولايات المتحدة بجديد "قبل أن يفوت الأوان"، فإن البيان المشترك سيتحول إلى "مجرد ورقة خالية".

وأضاف المسؤول في البيان "ننصح الولايات المتحدة جيدا بأن تغير طريقة حساباتها الحالية وترد على طلبنا في أسرع وقت ممكن... لصبرنا حدود".

وقالت كوريا الشمالية إنها ستواصل الالتزام بالبيان المشترك ما دامت الولايات المتحدة قادرة على إيجاد منهج بناء.

أخبار ذات صلة

البحرية الأمريكية: مقاتلة (سو-35) الروسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات فوق المتوسط

البحرية الأمريكية: مقاتلة (سو-35) الروسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات فوق المتوسط

فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا &#34;غامضا&#34; لحماية موسكو

فيديو.. الجيش الروسي يختبر صاروخا "غامضا" لحماية موسكو

إدارة ترامب تشدد القيود على السفر إلى كوبا

إدارة ترامب تشدد القيود على السفر إلى كوبا

وثيقة قانونية: سياسة أوروبا بشأن الهجرة &#34;جرائم ضد الإنسانية&#34;

وثيقة قانونية: سياسة أوروبا بشأن الهجرة "جرائم ضد الإنسانية"

الحرس الثوري الإيراني: &#34;سنمرغ أنف ترامب وآل سعود بالتراب&#34;

الحرس الثوري الإيراني: "سنمرغ أنف ترامب وآل سعود بالتراب"

بمشاركة الطيبي وعودة.. تحالف عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيست

بمشاركة الطيبي وعودة.. تحالف عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيست

دولتان تُعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

دولتان تُعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

كوشنير يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي ويطلعهم على &#34;صفقة القرن&#34;

كوشنير يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي ويطلعهم على "صفقة القرن"

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

كيف جاءت أسعار العملات في أول أيام العيد؟

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

عشراوي: مواجهة مشروع إسرائيل الاستعماري مسؤولية دولية

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة &#34;تهريب مواد لتصنيع الصواريخ&#34;

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة "تهريب مواد لتصنيع الصواريخ"

اشتية يطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها الاستيطاني في القدس

اشتية يطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها الاستيطاني في القدس

منوعات

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

الموت يفجع الفنانة منال موسى

الموت يفجع الفنانة منال موسى

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

عربي

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

مقتل عدد من المسلحين في اشتباكات مع القوات المصرية بسيناء

مقتل عدد من المسلحين في اشتباكات مع القوات المصرية بسيناء

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية