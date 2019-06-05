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مقتل عدد من المسلحين في اشتباكات مع القوات المصرية بسيناء

مقتل عدد من المسلحين في اشتباكات مع القوات المصرية بسيناء
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصادر أمنية مصرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من المسلحين قتلوا في ملاحقات لقوات الأمن بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش بشمال سيناء.

ونقلت وكالة (أسوشيتدبرس) عن المصادر أن قوات من الجيش لاحقت عددا من المسلحين، بعد هجوم على نقطة أمنية في مدينة العريش.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم نشرت وسائل إعلامية، أن هجوما مسلحا استهدف نقطة تفتيش للشرطة في العريش أول أيام العيد.

وتقاتل مصر، منذ فترة طويلة، متشددين يشنون هجمات أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وكثيرا ما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإجراءات الأمنية القوية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

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