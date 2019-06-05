تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة السبت والاحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة عن اجراء تعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يومي السبت والاحد المقبلين بسبب الاعياد اليهودية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن العمل على المعبر يوم السبت الموافق 08/06/2019، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين.أما يوم الاحد 09/06/2019، فسيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً في في كلا الاتجاهين.ويعاد فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 10/06/2019 من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين .