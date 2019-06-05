الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء شابين فلسطينيين خلال حملة مداهمات واعتقالات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية.وذكر الجيش، أنه برفقة (الشاباك) وشرطة الحدود، اعتقل اثنين من المواطنين، بزعم الاشتباه في تورطهما بأنشطة مقاومة ومواجهات ضد الإسرائيليين وقوات الجيش، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه تم نقل الشابين للاستجواب.