شؤون فلسطينية

غرينبلات: التهديدات مستمرة من حماس والجهاد الإسلامي

غرينبلات: التهديدات مستمرة من حماس والجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
هاجم جيسون غرينبلات مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام، في الشرق الأوسط، حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 

وقال غرينبلات في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "التهديدات مستمرة من حماس والجهاد الإسلامي".

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن تصريحات غرينبلات جاءت ردًا على مصادر حماس التي نقلت عنها صحيفة (وول ستريت جورنال) قولها: "إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن العدو موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار".


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