غرينبلات: التهديدات مستمرة من حماس والجهاد الإسلامي





وقال غرينبلات في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "التهديدات مستمرة من حماس والجهاد الإسلامي".



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن تصريحات غرينبلات جاءت ردًا على مصادر حماس التي نقلت عنها صحيفة (وول ستريت جورنال) قولها: "إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن العدو موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار".







رام الله - دنيا الوطنهاجم جيسون غرينبلات مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام، في الشرق الأوسط، حركتي حماس والجهاد الإسلامي.