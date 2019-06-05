غرينبلات: التهديدات مستمرة من حماس والجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
هاجم جيسون غرينبلات مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام، في الشرق الأوسط، حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
هاجم جيسون غرينبلات مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام، في الشرق الأوسط، حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال غرينبلات في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "التهديدات مستمرة من حماس والجهاد الإسلامي".
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن تصريحات غرينبلات جاءت ردًا على مصادر حماس التي نقلت عنها صحيفة (وول ستريت جورنال) قولها: "إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن العدو موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار".
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن تصريحات غرينبلات جاءت ردًا على مصادر حماس التي نقلت عنها صحيفة (وول ستريت جورنال) قولها: "إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن العدو موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار".
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