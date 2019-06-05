(هآرتس): الفصائل الفلسطينية تهدد بالتصعيد بسبب المماطلة بتنفيذ تفاهمات التهدئة

رام الله - دنيا الوطن - ترجمة خاصةأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هددت بتصعيد المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بسبب المماطلة الاسرائيلية في تنفيذ تفاهمات التهدئة.وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الفصائل الفلسطينية، تطالب بتحويل المزيد من الأموال إلى قطاع غزة، وتسهيل دخول البضائع ذات الاستخدام المزدوج.وأشارت الصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن الزيادة في ساعات الكهرباء، وزيادة مساحة الصيد، منذ انتهاء جولة التصعيد الاخيرة، فإن الفلسطينيين في قطاع غزة، لم يشعروا بأي تحسن في وضعهم على الرغم من الهدوء.