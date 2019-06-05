تشجيعاً لإعادة الجنود.. محكمة إسرائيلية ترفض التماسا لتجديد زيارات عائلات أسرى حماس
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا لتجديد الزيارات، والذي قدمته عائلات أسرى فلسطينيين يتبعون لحركة حماس في قطاع غزة، والذين يقضون أحكاماً طويلة في السجون الاسرائلية.
وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن قرار الرفض جاء فيه: "إن ممارسة الضغط على حماس ليس عقابا جماعيا، بل رفضا لمشروع منح الامتيازات لأسباب أمنية، بهدف تشجيع إعادة الجنود الاسرى المحتجزين في غزة".
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا لتجديد الزيارات، والذي قدمته عائلات أسرى فلسطينيين يتبعون لحركة حماس في قطاع غزة، والذين يقضون أحكاماً طويلة في السجون الاسرائلية.
وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن قرار الرفض جاء فيه: "إن ممارسة الضغط على حماس ليس عقابا جماعيا، بل رفضا لمشروع منح الامتيازات لأسباب أمنية، بهدف تشجيع إعادة الجنود الاسرى المحتجزين في غزة".
بدوره، رحب جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في الحكومة الاسرائيلية، بقرار المحكمة العليا رفض التماس عائلات أسرى حماس من غزة ضد إلغاء الزيارات العائلية، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وقال: "من غير المنطقي وغير الأخلاقي السماح يزيارة العائلات، مادامت حماس تأسر جنودنا والمدنيين الإسرائيليين، أرحب بقرار المحكمة العليا برفض الالتماس، سأستمر في العمل ضد الاسرى في السجون حتى تصل ظروف سجنهم إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون".
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