تشجيعاً لإعادة الجنود.. محكمة إسرائيلية ترفض التماسا لتجديد زيارات عائلات أسرى حماس

بدوره، رحب جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في الحكومة الاسرائيلية، بقرار المحكمة العليا رفض التماس عائلات أسرى حماس من غزة ضد إلغاء الزيارات العائلية، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.





وقال: "من غير المنطقي وغير الأخلاقي السماح يزيارة العائلات، مادامت حماس تأسر جنودنا والمدنيين الإسرائيليين، أرحب بقرار المحكمة العليا برفض الالتماس، سأستمر في العمل ضد الاسرى في السجون حتى تصل ظروف سجنهم إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون".