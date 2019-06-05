الرئيس عباس: كل المؤامرات ستذهب إلى الجحيم وسيبقى شعبنا على أرضه صامدا
رام الله - دنيا الوطن
وضع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاربعاء، اكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وضع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاربعاء، اكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وقال الرئيس للصحفيين: "نسأل أن يعيده الله علينا، وقد حررنا بلدنا وأقمنا دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتجاوزنا كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا من صفقة العصر وغيرها، التي ستذهب جميعها إلى الجحيم، وسيبقى شعبنا على ارضه صامداً صابرا في وجه كل هذه المؤامرات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "كل عام وشعبنا الفلسطيني وامتنا العربية بألف خير، ونتمنى ان يعود على شعبنا وأمتنا باليمن والخير والبركات".
وأضاف: "كل عام وشعبنا الفلسطيني وامتنا العربية بألف خير، ونتمنى ان يعود على شعبنا وأمتنا باليمن والخير والبركات".
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