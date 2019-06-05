فجر العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 3 كغم مخدرات جنوب الخليل





وأضاف: "وبناءً على ذلك كثفت الشرطة التحريات وجمع المعلومات وبعمليات رصد ومتابعات تم تحديد خط سير أحد التجار والطرق التي سيسلكها، وتحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات إلى بلدة السموع، ونصبت كميناً محكماً، وعند وصوله تمكنت من إيقاف مركبته والقبص عليه، وبتفتيش المركبة ضبطت ما يقرب 3 كغم من مادة يشتبه بان تكون مادة القنب الهندي المهجن مجففة وجاهزة للترويج".



وأشار ارزيقات إلى أنه تم التحرز على المادة وتوقيف الشخص لحين احالته للجهات المختصة.













رام الله - دنيا الوطنفي مهمة نوعية وكمين محكم، تمكنت شرطة محافظة الخليل فجر اليوم الاربعاء، من ضبط 3 كغم من مادة يشتبه ان تكون القنب الهندي المهجن، بحوزة تاجر مخدرات في بلدة السموع جنوب المحافظة.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "إن معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة الخليل، تفيد بأن تاجر مخدرات ينوي إدخال كمية كبيرة من المخدرات من الداخل الفلسطيني وعبر طرق التفافية إلى محافظة الخليل".