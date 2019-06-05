اليوم.. أجواء حارة نسبيا إلى حارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-24 30-21 27-18 بيت لحم 32-24 30-21 27-17 رام الله والبيرة 31-23 29-20 26-17 طولكرم 33-23 32-21 29-20 نابلس 33-25 31-22 28-19 قلقيلية 33-23 32-21 29-20 جنين 35-26 34-23 31-21 سلفيت 32-24 30-21 27-18 طوباس 35-26 34-23 31-21 روابي 33-25 31-22 28-19 الخليل 31-23 29-20 26-17 غزه 30-24 29-22 27-21 أريحا 42-29 40-26 37-24 خانيونس 30-24 29-22 27-21 الأغوار الشمالية 40-27 38-24 35-22 رفح 32-23 31-21 29-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو في ساعات النهار من اليوم الأربعاء، حاراً نسبياً الى حار ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الخميس 2019/06/06: يكون الجو في ساعات النهار معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .الجمعة 2019/06/07: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.السبت 2019/06/08: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم الاربعاء من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافةدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: