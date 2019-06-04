شؤون فلسطينية

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد

مسلم: بنكا الإسلامي الفلسطيني والأردن يؤجلان قسط عيد الفطر بدون فوائد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الناطق الاعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض عبدالهادي مسلم، أن قيام البنك الإسلامي الفلسطيني وبنك الأردن بتأجيل قسط عيد الفطر السعيد لجميع الموظفين بدون فوائد، انجاز كبير للحملة الوطنية.

وعبر مسلم عن شكره وتقديره لإدارة البنكين على هذه الخطوة الهامة التي تعزز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساوية التي تمر بها محافظات غزة، داعياً البنوك الأخرى أن تقوم بنفس ما قام به هذان البنكان.

وأوضح مسلم، أن الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض تسير بخطوات ثابتة نحو دعم صمود موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال تأجيل الاقساط المستحقة عليهم على أن يتم تحصيل الاقساط من المستحقات المتراكمة في وزارة المالية منذ 27 شهراً .

وأضاف مسلم، أن الحملة ستسمر بشكل قوي جداً بعد العيد من خلال استخدام وسائل جديدة تجبر البنوك على الالتزام بأهداف الحملة من أجل الحفاظ على كرامة الموظفين التي تتعرض لانتهاكات كبيرة جداً من قبل معظم البنوك ومؤسسات الاقراض.

وطالب الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات  سلطة النقد وباقي البنوك بضرورة أخذ خطوات ايجابية من أجل الحفاظ على قوة تماسك الاسر الفلسطينية من خطر التفكك والانهيار في محافظات غزة قبل فوات الآوان.

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